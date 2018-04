Pressemitteilung der FCR Immobilien AG:

FCR Immobilien AG startet Vermarktung von Studentenapartments in Bamberg

- Errichtung von 141 Studentenapartments in attraktiver Lage

- Kaufpreise ab 95.000 Euro, erwartete Mietrendite 4 %

- Fertigstellung Anfang 2020

Die FCR Immobilien AG, ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren mit attraktivem Renditepotenzial in Deutschland fokussierter Investor, beginnt mit der Vermarktung ihres Wohnimmobilienprojekts in Bamberg. Errichtet werden in attraktiver Lage der Stadt 141 Studentenapartments, zusätzlich wird im Erdgeschoss ein Gastronomiebereich geschaffen. Eine Tiefgarage mit Stellplätzen sowie weitere Stellflächen und ein extra Fitnessbereich im Objekt runden das Angebot ab. Die Kaufpreise beginnen bei 95.000 Euro. Die erwartete Mietrendite beläuft sich auf 4 %. Das Exposé des Projekts ist unter www.fcr-immobilien.de abrufbar.

Die Immobilie mit einer Gesamtfläche von über 4.000 m² wird als energiesparendes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...