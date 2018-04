Die PNE Wind AG hat die Mission Anschlussanleihe erfolgreich beendet: Final platziert wurde ein Anleihevolumen von 50 Mio. EUR. Voraussichtlich am 2. Mai wird die neue Unternehmensanleihe in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Wie zuvor angekündigt, hat der Windparkprojektierer das öffentliche Anleiheangebot bereits am ersten Zeichnungstag bei vollen Orderbüchern wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...