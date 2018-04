Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Der Kurs der Aktie befinde sich mit den Fundamentaldaten des Industrieunternehmens nicht mehr im Einklang, schrieb Analyst Markus Mittermaier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alle nicht börsennotierten Industriebereiche inklusive Digital Factory seien unterbewertet. Dieser "Stamm" an Siemens-Sparten bestehe jedoch - abgesehen von der strauchelnden Sparte Power & Gas (PG) - aus soliden bis gut laufenden Bereichen./ck/mis Datum der Analyse: 25.04.2018

