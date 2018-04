Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Die British American Tobacco Plc erwartet Gegenwind von der Wechselkursseite für den operativen Gewinn und das Ergebnis je Aktie in diesem Jahr. Falls die aktuellen Wechselkurse anhalten, werde das organische Wachstum beim operativen Gewinn umgerechnet 7 Prozent niedriger ausfallen und der Gewinn je Aktie um 8 Prozent.

Der Hersteller von Zigaretten der Marken Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall und Rothmans sowie einiger neuer E-Zigaretten, will in diesem Jahr die Investitionen in neue Produkte hochschrauben und plant, gegen Ende des dritten Quartals einige neue Produkte am Markt einzuführen.

Bereinigt um Wechselkurseffekte sieht sich das Unternehmen auf Kurs für ein weiteres gutes Jahr mit Gewinnwachstum, obwohl die Bedingungen für den globalen Handel herausfordernd blieben.

