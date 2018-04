Vectron Systems AG: Silvia Ostermann wird COO DGAP-Ad-hoc: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Personalie Vectron Systems AG: Silvia Ostermann wird COO 25.04.2018 / 10:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Der Aufsichtsrat der Vectron Systems AG hat Silvia Ostermann mit Wirkung zum 1. August 2018 zum Chief Operating Officer des Unternehmens ernannt. Mit dieser Ernennung wird der derzeitige Vorstand um Oliver Kaltner (CEO) und Jens Reckendorf (CTO) um ein Mandat erweitert. Als COO verantwortet sie die Bereiche Operations, Production, Quality Management, Purchase, Sales Steering, Legal & Compliance und Facility Management. Silvia Ostermann (52) verfügt über langjährige Management- und Operationserfahrung in der Consumer Electronics- und Maschinenbaubranche, sowohl in nationalen wie auch internationalen Funktionen. Kontakt: Oliver Kaltner Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster, Germany phone +49 (0)251 2856-0 fax +49 (0)251 2856-564 www.vectron.de ir@vectron.de 25.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster Deutschland Telefon: 0251/ 28 56 - 0 Fax: 0251/ 28 56 - 564 E-Mail: info@vectron.de Internet: www.vectron.de ISIN: DE000A0KEXC7 WKN: A0KEXC Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 678769 25.04.2018 CET/CEST

