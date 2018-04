mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Erfolgreiche Begleitung der neuen Eyemaxx Unternehmensanleihe DGAP-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Anleiheemission mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Erfolgreiche Begleitung der neuen Eyemaxx Unternehmensanleihe 25.04.2018 / 10:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Gräfelfing, 25.04.2018. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat die Privatplatzierung der neuen Unternehmensanleihe 2018/23 der Eyemaxx Real Estate AG erfolgreich begleitet. Die Eyemaxx Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichen Track Record und dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Von der Anleihe mit einer fünfjährigen Laufzeit und einem Kupon von 5,5 % p.a. bei halbjähriger Zinszahlung wurden über 20 Mio. EUR platziert - davon u.a. rund 5,8 Mio. EUR durch die mwb fairtrade AG als Orderbuchmanager Direct Place an der Frankfurter Wertpapierbörse für das öffentliche Angebot der EYEMAXX Real Estate AG. Kai Jordan, Bereichsvorstand Corporates & Markets bei der mwb fairtrade: " Wir freuen uns, dass wir die Eyemaxx Real Estate AG bei der Emission der neuen Anleihe unterstützen durften. Damit haben wir unsere Strategie mit Fokus auf Emittenten und Transaktionen mit nachvollziehbarem und transparentem Geschäftsmodell erneut bestätigt" Heute Mittwoch, den 25. April 2018, ist die Handelsaufnahme im Open Market der Deutsche Börse AG erfolgt. Kontakt: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Thomas Posovatz Sprecher des Vorstands Rottenbucher Straße 28 82166 Gräfelfing Tel.: 089/85 85 2-500 Fax: 089/85 85 2-505 E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com 25.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Rottenbucher Straße 28 82166 Gräfelfing Deutschland Telefon: +49 (0)89 858 52-305 Fax: +49 (0)89 858 52-5 05 E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com Internet: www.mwbfairtrade.com ISIN: DE0006656101 WKN: 665610 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 678827 25.04.2018

ISIN DE0006656101

AXC0138 2018-04-25/10:42