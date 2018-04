DAX - Viel Luft nach unten

Henry Philippson,

Hallo am Vormittag,

die gestrige Skepsis ("Ein Blick auf den Stundenchart zeigt allerdings, dass den Bullen im Bereich des Monatshochs knapp unterhalb der 12.650er Marke erst einmal die Luft ausgehen könnte. …Der kurzfristige Trend ist zwar nach dem jüngsten Anstieg nach wie vor klar aufwärts, ein erneuter Rücksetzer ausgehend vom aktuellen Niveau würde allerdings wenig überraschen.") bezüglich des weiteren Aufwärtspotenzials beim DAX war berechtigt, der Index verlor bis zum Abend mehr als 200 Punkte vom Tageshoch.

Das Aufbäumen der Bullen kurz nach der heutigen XETRA-Eröffnung um 9 Uhr war lediglich von kurzer Dauer und endete bereits unterhalb von 12.490 Punkten. So lange der bereich 12.490 bis 12.500 Punkte nicht schnell zurückerobert werden kann ist in den kommenden Handelsstunden eine zeitlich und preislich ausgedehntere Abwärtsbewegung zu favorisieren. Dabei könnte in den kommenden Handelstagen relativ zügig wieder der Bereich um 12.150 Punkte angesteuert werden. Erst ein Anstieg zurück über 12.650 Punkte bringt die Bullen wieder in Vorteil. Bis dahin dominieren die Abwärtsrisiken.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum:03.04.2018 - 25.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2013 - 25.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

