JPMorgan hat Siemens Healthineers mit "Neutral" und einem Kursziel von 32,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Kerngeschäft der vom Industriekonzern Siemens an die Börse gebrachten Medizintechniksparte sei attraktiv, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Healthineers sei führend im Bereich medizinischer Bildgebungsverfahren (Imaging) und die Nummer zwei im Bereich Diagnostik. Für Imaging rechne er mit einem stabilen Geschäft und kurzfristigem Aufwärtspotenzial. Für die Diagnostik-Sparte sei er vorsichtig. Die Wende zur Profitabilität sei von der erfolgreichen Markteinführung des neuen Atellica-Systems abhängig./ck/la Datum der Analyse: 25.04.2018

ISIN: DE000SHL1006