Die Privatbank Berenberg hat Siemens Healthineers mit "Buy" und einem Kursziel von 36,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Auch wenn die Aktien des Medizintechnik-Unternehmens seit ihrem Börsengang im März bereits deutlich gestiegen seien, sehe er sie weiter als Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sehe deutliches Potenzial für weiteres beschleunigtes Umsatzwachstum und auch für die Margenverbesserungen und den Kapitaleinsatz./ck/la Datum der Analyse: 25.04.2018

2018-04-25

ISIN: DE000SHL1006