Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Vapiano nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Die Restaurantkette habe ihre Ziele im vergangenen Jahr erreicht und nur knapp unterhalb seiner Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Christian Bruns in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2018 liege zudem auf Höhe der Erwartungen, lediglich beim flächenbereinigt angepeilten Plus von 1 bis 3 Prozent hatte Bruns mit mehr gerechnet./kro/la Datum der Analyse: 25.04.2018

