Rüschlikon (ots) - Die Schweiz will ihr Energiesystem für eine

sichere und stabile Zukunft umbauen. Diese Zukunft kennt jedoch

niemand genau. Die GDI-Studie «Die neue Energiewelt - Vom Mangel zum

Überfluss» stellt zukünftige Entwicklungen vor. Sie wird am 17. Mai

2018 an der Branchenkonferenz EnergyCom präsentiert.



Am 21. Mai 2017 hat das Schweizer Stimmvolk die «Energiestrategie

2050» angenommen. Die Ziele sind klar: Energieverbrauch senken,

Energieeffizienz erhöhen, erneuerbare Energien fördern. Der Weg

dorthin ist jedoch von Unsicherheiten gesäumt. Neue ökonomische

Rahmenbedingungen, politische Entscheide, technologische

Möglichkeiten und gesellschaftliche Bedürfnisse wirbeln aktuell die

Energielandschaft durcheinander.



Dennoch ist eines sicher: Im 21. Jahrhundert wird sich das globale

Energiesystem von einem System der Knappheit in ein System des

Überflusses wandeln. Die neue Studie «Die neue Energiewelt», die das

Gottlieb Duttweiler Institut im Auftrag des Bundesamtes für Energie

verfasst hat, identifiziert die wichtigsten Entwicklungen, die das

Energiesystem der Zukunft prägen könnten: gesellschaftlich,

politisch, ökologisch, wirtschaftlich und technologisch.



Die Resultate der Studie werden im Rahmen der Konferenz EnergyCom

(www.energycom.ch) am 17. Mai 2018 im Gottlieb Duttweiler Institut

(GDI) vorgestellt.



Der Direktor des Bundesamts für Energie, Benoît Revaz, sowie

GDI-CEO David Bosshart werden die Studienresultate mit prominenten

Experten diskutieren:



- Stefan Müller-Altermatt, Nationalrat, Mitglied Kommission für

Umwelt, Raumplanung und Energie UREK

- Gian-Luca Bona, Direktor, Empa

- Kurt Lanz, GL-Mitglied, Leiter Infrastruktur, Energie & Umwelt,

EconomiesuisseâEUR



Das GDI lädt Sie als Medienschaffende zur Konferenz und zur

Studienpräsentation herzlich ein. Für Akkreditierungen und

Interview-Wünsche wenden Sie sich an Alain Egli. Die Platzzahl ist

beschränkt.



Originaltext: Gottlieb Duttweiler Institute GDI

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100002688

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100002688.rss2



Kontakt:

Alain Egli

Head Communications

GDI Gottlieb Duttweiler Institute

E-Mail: alain.egli(at)gdi.ch

Telefon: +41 79 634 58 35