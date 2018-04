Grundlegende Neuerungen waren auf dieser Messe natürlich eher die Ausnahme. Aufgrund der konjunkturell erhöhten Nachfrage des Marktes nach dem laufenden Produktprogramm können die Produktionskapazitäten gut ausgenutzt werden.

Hohlwanddosen im neuen Gewand

Zum 50-jährigen Jubiläum der seinerzeit von Kaiser 1968 erfundenen Hohlwanddose für Gipskartonplatten, hat das Unternehmen seine Hohlwanddosen überarbeitet. Mit dem neuen Markennamen »O-range« fässt Kaiser nun die Produktfamilien der Hohlwanddosen für die Standard-Elektroinstallation und die luftdichte Elektroinstallation zusammen (Bild?1). Der neue, kräftige Farbton soll laut Kaiser dazu dienen, dass man diese Dosenfamilie optisch stärker sowohl von den bisherigen Kaiser-Hohlwanddosen als auch den Konkurrenzprodukten unterscheiden kann. Die Einkomponenten-Dosen sind mit zwei Kombi-Rohr- und Leitungseinführungen bis maximal M25 optimal bestückt. Alternativ lässt sich eine Vielzahl an Leitungen mit unterschiedlichen Durchmessern in die Dosen einführen. Auch der Rohreinführungswinkel kann nun um bis zu 90° variieren, was insbesondere bei einer schlanken Installationsebene Vorteile bietet.

Die Öffnungslaschen der Hohlwand-Geräte- und -Verbindungsdosen O-range ECON für die luftdichte Elektro-Installation ermöglichen das werkzeuglose, definierte Öffnen der Rohrmembran. Sie garantieren nach der bis zu 90° möglichen Rohreinführung eine dauerhafte Luftdichtheit. Darüber hinaus sind jetzt alle ECON-Dosen inklusive der Gerätedosen mit Rohreinführungen bis M25 ausgestattet. Die Geräte-Verbindungsdose hat zwei zusätzliche Leitungseinführungen erhalten. Außerdem sind sämtliche Einführungen mit der erforderlichen Leitungsrückhaltung nach VDE 0100-520 bzw. DIN 60670-1 versehen. Alle Hohlwanddosen der neuen Generation O-range von Kaiser haben einen dünneren Rand und sind auch als halogenfreie Variante erhältlich.

Dosen für den Betonbau

Die Membranbetondosen für die Elektroinstallationstechnik von Primo sind mit und ohne Flügel erhältlich und eignen sich gleichermaßen für den Einbau im Fertigteilwerk und im Ortbeton (Bild?2). Speziell für die Verarbeitung im Sichtbeton sind die Dosen mit einer zusätzlichen Elastomerdichtung ausgestattet. Die Vorteile sind vielfältig - sowohl bei der Montage der Dose als auch bei der Installation der Elektroleitungen mit flexiblen oder starren Schutzrohren. Ebenso leicht können die Membrandosen mit einem genormten Kombinationsabstand von 71?mm angereiht werden und sind durch die SCS-Schiebetechnik sicher und fest miteinander verbunden. Selbst wenn die Dosen bereits als Mehrfachkombination einbetoniert sind, kann die Verbindung zur nächstgelegenen Dose ganz einfach mit einem Cuttermesser geöffnet werden.

Die Flügel der Membranflügeldose werden ohne Gegenlager mit Drähten an der Bewehrung befestigt. Sie kann für Betonüberdeckungen von 20?mm bis 40?mm eingesetzt werden. Dreht man die Dose um und montiert sie mit der Vorderseite auf die Bewehrung, sind Betonüberdeckungen von 40?mm bis 60?mm möglich. Die Flügeldose passt sich beim Anbringen der Schalung an und positioniert sich automatisch korrekt.

Energie und Daten in einem System

Fränkische liefert zunehmend nicht nur »das reine Rohr«, sondern versteht sich selbst als Lieferant kompletter Praxislösungen. Dies lässt sich erkennen ...

