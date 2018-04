KPS und Infront erneut als 'Beste Berater' Deutschlands ausgezeichnet DGAP-News: KPS AG / Schlagwort(e): Sonstiges KPS und Infront erneut als 'Beste Berater' Deutschlands ausgezeichnet 25.04.2018 / 11:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. KPS und Infront erneut als "Beste Berater" Deutschlands ausgezeichnet Bestenliste von brand eins und statista Zum fünften Mal in Folge kürte das Wirtschaftsmagazin brand eins gemeinsam mit dem Statistikportal statista die besten Beratungsunternehmen Deutschlands. Wieder mit dabei: die KPS AG sowie die zum Konzern gehörende Strategieberatung Infront Consulting & Management GmbH. Für Deutschlands größte Consulting-Umfrage wurden über 3.200 Berater und Kunden befragt. München, 25. April 2018 - Die KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN: DE000A1A6V48), Europas führende Unternehmensberatung für Business-Transformation und Prozessoptimierung im Handel, unterstreicht mit der Auszeichnung "Beste Berater" in der Branche "Konsumgüter und Handel" ihre Spitzenposition als Spezialist für die Transformation des Handels. Zudem gelang ihr auch in den Beratungsfeldern "IT-Strategie" und "IT-Implementierung" wieder der Sprung in die Bestenliste jener Beratungspartner, die Projekte nicht nur auf der Strategie- und Prozessebene erfolgreich durchführen, sondern auch die entsprechenden Technologien End-to-End implementieren können. Die KPS wurde bereits zum fünften Mal in Folge in diesen drei Kategorien ausgezeichnet. Die seit Januar 2018 zum KPS-Konzern gehörende Infront aus Hamburg schaffte es schon 2016 und 2017 in die Liste "Beste Berater" Deutschlands. Dieses Jahr bestätigt die Infront ihre herausragende Kompetenz als Beste Berater im Feld "Strategieentwicklung". Das Team der Infront legt seinen Schwerpunkt auf die digitale Transformation und unterstützt Kunden dabei, Strategien für die Zukunft zu finden und erfolgreich umzusetzen. Infront entwickelt Unternehmen langfristig weiter - zum Beispiel mit konzentrierten Lösungen für die digitale Transformation - und steigert dabei Effizienz und Leistungsfähigkeit. "Die positiven Ergebnisse bestätigen unseren Ansatz der End-to-End Strategie- und Prozessberatung, beginnend bei der Warenwirtschaft über den Online-Handel bis hin zum Customer Management in Sales & Marketing. Die Befragung sieht uns auch klar vorne dabei mit unserer Umsetzungsstärke in der Implementierung zukunftsorientierter Technologien. Wir bedanken uns bei unseren Kunden und unserem Beraterteam für diese großartige Auszeichnung. Sie steht für unsere Prozess- und Branchenexpertise, unsere innovative Methodik sowie die Qualität der Leistung", sagt Leonardo Musso, Vorstand der KPS AG. brand eins "Beste Berater" brand eins ermittelt jährlich gemeinsam mit statista die besten Beratungsunternehmen Deutschlands. 2018 wurden hierzu 1.743 Partner, Principals und Senior Manager aus Beratungsunternehmen sowie rund 1.500 Führungskräfte in großen, mittleren und kleinen Unternehmen nach Empfehlungen und persönlichen Erfahrungen befragt. Aus den Ergebnissen entstand die Bestenliste für 16 Branchen und 18 Beratungsfelder. Sie berücksichtigt sowohl kleinere Expertenhäuser sowie große Allround-Anbieter. Über KPS KPS ist der europaweit führende Transformationspartner für Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell innerhalb kürzester Zeit radikal auf den Kunden ausrichten und innovative digitale Prozesse und Technologien implementieren wollen. KPS arbeitet mit Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen und liefert von der Strategieausrichtung über branchenspezifische Prozessketten bis zur Implementierung modernster Technologien alles aus einer Hand. KPS-Berater beherrschen die ganzheitliche Betrachtung des Unternehmens: Sie verbinden die Warenwirtschaft mit B2B- und B2C-Prozessen des eCommerce und kundenorientierten Marketing- & Sales-Prozessen. Durch integriertes Datenmanagement und zielgenaue Analysen schafft KPS emotionale Markenbindung durch unverwechselbare Kundenerlebnisse über alle Kanäle und regionale Grenzen hinweg. Besonders in einer digitalen Welt mit dem Kunden im Fokus ist die Fähigkeit, ein Unternehmen agil steuern zu können, ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil. Die KPS Rapid-Transformation Methode beschleunigt Projektinitiativen um bis zu 50 Prozent und die umfassende Projekterfahrung und Branchenkenntnisse der KPS-Berater sichern den Erfolg jeder Projektinitiative. KPS ist Teil eines erfolgreichen Partnernetzwerkes und unter anderem SAP Gold Partner, SAP Hybris Platinum, Adobe Business, Intershop Premium, SAP ARIBA sowie SAP Concur Customer Implementation Partner. Mit rund 1.000 Beratern in 12 Ländern baut KPS durch richtungsweisende Projekte im digitalen und technologischen Wandel seine Marktposition global kontinuierlich aus. Besuchen Sie uns auf www.kps.com. KPS AG Beta-Straße 10H 85774 Unterföhring Telefon: +49 (0) 89 356 31-0 Telefax: +49 (0) 89 356 31-3300 E-Mail: isabel.hoyer@kps.com cometis AG Tim Großheimann Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden Tel: +49 (0)611 - 20 585 5 - 64 Fax: +49 (0)611 - 20 585 5 - 66 E-Mail: grossheimann@cometis.de 25.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 