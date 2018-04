Frankfurt am Main (ots) -



- Aufnahme von Verschrottungsklauseln in Kreditverträge - KfW IPEX-Bank schließt sich als erste deutsche Bank den Responsible Ship Recycling Standards an - Kreditvolumen Maritime Industrie der KfW IPEX-Bank in 2017: 13,9 Mrd. EUR



Pro Jahr werden hunderte von Schiffen ausgemustert und abgewrackt. Da dies oft mit großer Umweltverschmutzung und gesundheitlichen Gefahren für Menschen einhergeht, haben internationale Banken 2017 die "Responsible Ship Recycling Standards" (RSRS) verabschiedet. Nun ist die KfW IPEX-Bank als erste deutsche Bank dieser Initiative beigetreten. Mit einem Kreditvolumen von 13,9 Mrd. EUR im Jahr 2017 zählt die KfW IPEX-Bank zu den Top 5 Schiffsfinanzierern weltweit und unterstreicht durch ihren Beitritt zur RSRS-Initiative ihren hohen Anspruch in Bezug auf Umwelt- und Sozialverträglichkeit ihrer Finanzierungen.



Die RSRS-Initiative strebt die Aufnahme von Klauseln zur Verschrottung nach internationalen Standards (u.a. "Hongkong Convention") in Kreditverträgen an. Diese Klauseln beinhalten zudem die Verpflichtung für Reeder, dass ein Schiff einen "Grünen Pass" mitführen muss, der einen Überblick über alle gefährlichen Materialien gibt, die im Schiff verbaut sind. "Der Beitritt zu dieser globalen Initiative ist für uns ein weiterer bedeutender Schritt, um zusammen mit unseren Kunden den Nachhaltigkeitsaspekt in der Maritimen Industrie weiter zu stärken" erläutert Andreas Ufer, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. Auch wenn noch nicht absehbar ist, inwieweit diese Klauseln sich am Gesamtmarkt etablieren lassen, hofft Ufer auf spürbare Auswirkungen. "Es ist eine wichtige Maßnahme, um das Bewusstsein für die Bedeutung von nachhaltigem Schiffsrecycling zu schärfen. Wir sehen die RSRS-Initiative als langfristiges Projekt, das sich weiterentwickeln und weltweit immer mehr Mitglieder gewinnen wird." Ziel der RSRS-Initiative ist es, dass Reeder beim Abwracken ihrer Schiffe auf die Einhaltung von Mindeststandards bei Arbeits- und Umweltschutz achten und somit die Verschrottung als Teil der eigenen Wertschöpfungskette ansehen.



Hintergrundinfo



Kurzportrait Responsible Ship Recycling Standards



Ende Mai 2017 riefen die Banken ABN Amro, ING und NIBC die Responsible Ship Recycling Standards (RSRS) ins Leben. Inzwischen hat die Initiative weltweit acht Mitglieder: Neben den drei Gründungsmitgliedern zählen inzwischen auch Nordea, DNB, SEB und Export Credit Norway dazu. Die KfW IPEX-Bank ist die erste deutsche Bank, die sich den Responsible Ship Recycling Standards angeschlossen hat.



Hier der Text der Responsible Ship Recycling Standards: http://ots.de/IABvxw



Über die KfW IPEX-Bank



Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die internationale Projekt- und Exportfinanzierung. Ihre Aufgabe, Finanzierungen im Interesse der deutschen und europäischen Wirtschaft bereitzustellen, leitet sich aus dem gesetzlichen Auftrag der KfW ab. Die KfW IPEX-Bank bietet mittel- und langfristige Finanzierungen zur Unterstützung der industriellen Schlüsselsektoren in der Exportwirtschaft, zur Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur sowie für Umwelt- und Klimaschutzprojekte an. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt, trägt maßgeblich zum Förderauftrag der KfW bei und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.



