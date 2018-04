In den letzten drei Jahren hat sich der Kurs in etwa verdreifacht auf aktuell 109 Euro. Hintergrund ist das starke Wachstum. Seit 2014 hat sich der Umsatz mehr als verdoppelt. 2017 kletterten die Erlöse um 17% auf gut 90 Millionen. Das Ebit stieg um nahezu ein Viertel auf 4,9 Millionen. Die Ebit-Marge zog von 5,1% auf 5,4% an. Analysten hatten zwar mehr erwartet, doch gibt es gute Erklärungen für ...

