Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens von 126 auf 117 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel reflektiere die anhaltende Schwäche im Kraftwerksgeschäft sowie die aktuelle Bewertung der an die Börse gebrachten Medizintechniksparte Healthineers, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie des Elektrotechnikkonzerns sei zwar überverkauft, rechtfertige wegen einer fehlenden Gewinndynamik und strategischer Befürchtungen aber kein besseres Votum./edh/la

Datum der Analyse: 25.04.2018

