Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte haben im März die Verluste aus dem Vormonat ausgebaut, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniGlobal-Fonds (ISIN DE0008491051/ WKN 849105).Der MSCI World-Index sei in lokaler Währung um 2,5 Prozent gefallen. Maßgeblich für den Abschwung seien Vorhaben der Administration von US-Präsident Donald Trump gewesen, Strafzölle und Barrieren gegen eine Vielzahl ausländischer Produkte zu erheben. So sollten zum Beispiel Stahl und Aluminium mit 25 beziehungsweise zehn Prozent Importsteuer belegt werden. Im Zusammenhang mit China überprüfe das US-Handelsministerium eine Liste mit 1.300 Produktlinien, die später ebenfalls mit Sonderzahlungen belegt werden könnten. Das betroffene Volumen liege bei jährlich rund 60 Milliarden US-Dollar.

