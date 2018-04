OHB SE: Angebot der OHB System AG zum Projekt PLATO von der ESA ausgewählt DGAP-Ad-hoc: OHB SE / Schlagwort(e): Sonstiges OHB SE: Angebot der OHB System AG zum Projekt PLATO von der ESA ausgewählt 25.04.2018 / 13:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Bremen, 25.04.2018. Die OHB System AG, eine Tochtergesellschaft des Bremer Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB SE (Prime Standard, ISIN DE0005936124) ist heute von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA als Hauptauftragnehmerin für die Wissenschaftsmission PLATO ausgewählt worden. Das Auftragsvolumen beläuft sich voraussichtlich auf rund EUR 297 Mio. Die Vertragsverhandlungen und die Vertragsunterzeichnung werden für Mitte Juni erwartet. Bei PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of Stars) handelt es sich um eine mittelgroße Mission zur Erforschung exoplanetarer Systeme, die im Jahr 2026 gestartet werden soll. Mit Hilfe eines satelliten-gestützten Observatoriums sollen Planeten in der Umlaufbahn anderer Sonnensysteme aufgespürt und erforscht werden. Die OHB System AG kann bei der Entwicklung und Fertigung des PLATO-Satelliten auf ein aus Thales Alenia Space (Frankreich und UK) und RUAG Space Schweiz bestehendes Kernteam zurückgreifen. Kontakt: Investor Relations Martina Lilienthal Tel.: +49 421 - 2020-720 Fax: +49 421 - 2020-613 E-Mail: martina.lilienthal@ohb.de Corporate Communications Günther Hörbst Tel.: +49 421 - 2020-9438 E-Mail: guenther.hoerbst@ohb.de 25.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: OHB SE Karl-Ferdinand-Braun-Str. 8 28359 Bremen Deutschland Telefon: +49 (0)421 2020 8 Fax: +49 (0)421 2020 613 E-Mail: ir@ohb.de Internet: www.ohb.de ISIN: DE0005936124 WKN: 593612 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 678975 25.04.2018 CET/CEST

