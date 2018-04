Die herbe Umsatz- und Gewinnwarnung von Osram hat europaweit bei den Aktien aus der Branche Spuren hinterlassen. An der Euronext verloren Philips Lighting 2,4 Prozent. Die Niederländer veröffentlichen am Donnerstag ebenfalls Zahlen zum ersten Quartal. An der Wiener Börse fielen Aktien von Zumtobel um 1,9 Prozent.

Am deutschen Aktienmarkt büßten Jenoptik sogar 5,8 Prozent ein. Die Jenaer sind unter anderem im Geschäft mit LED-Beleuchtung und in der Optoelektronik aktiv. "Vor allem der Verweis von Osram auf eine zuletzt verhaltene Geschäftsentwicklung ist für die Branche eine schlechte Nachricht", sagte ein Händler./bek/fba

ISIN DE0006229107 AT0000837307 DE000LED4000 NL0011821392

