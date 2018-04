Seit Jahren kritisieren Kleinaktionäre des Nivea-Herstellers die bei 70 Cent festgenagelte Ausschüttung. Doch Großaktionär Herz bleibt hart.

Im Statement von Hansgeorg Martius schwang etwas Resignation mit: "Ich begleite Beiersdorf ja schon lange und habe mich an ihre guten Zahlen und Ihre schlechten Dividenden gewöhnt", sagte der Vertreter der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) am Mittwoch in Hamburg.

Tatsächlich kritisieren die Lobbyisten der Kleinaktionäre regelmäßig auf den Hauptversammlungen des Nivea-Herstellers die seit Jahren bei 70 Cent verharrende Dividende. Doch sie können den bestimmenden Großaktionär Michael Herz nicht erweichen.

Dabei hatten die Kleinaktionäre diesmal ein neues Argument auf ihrer Seite: Erstmals seit Jahren verzeichnete der Dax-Konzern bei der Anlage seines milliardenschweren Vermögens einen Verlust. Um 68 Millionen Euro drückt der Finanzbereich den Jahresüberschuss von insgesamt 689 Millionen Euro, die zur Verteilung an die Aktionäre zur Verfügung stehen. Tatsächlich schüttet der Konzern aber wie in den Vorjahren nur 159 Millionen Euro aus. Der Rest bleibt im Konzern.

"Es kann nicht zweckmäßig sein, einen Milliardenberg an Cash vor sich herzuschieben und dann einen Anlageverlust zu erzielen", kritisierte Steffen Kraus von Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz (DSW). Vorstandschef Stefan ...

