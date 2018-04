Der Monat April hat für den Vorstand der Deutschen Bank auffällig viele Änderungen gebracht. Jüngste Änderung: Am Dienstag teilte das Unternehmen mit, wer der neue COO (Chief Operating Officer) wird - nämlich Frank Kuhnke. Er wird Nachfolger von Kim Hammonds. Deren Rückzug von diesem Posten war am 18. April kommuniziert worden mit der Ankündigung, dass der Aufsichtsrat "in Kürze nach Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden entscheiden" wird. Und nun wurde der Nachfolger vorgestellt - dabei hieß ... (Peter Niedermeyer)

