Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für CTS Eventim vor Zahlen von 49 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ticket-Vermarkter und Veranstalter habe in den vergangenen Jahren eine beträchtliche Anzahl an Kundendaten gesammelt und könnte auf dieser Basis über Zusatzangebote durch Reisepakete ab 2019 beträchtliche Umsätze generieren, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob daher seine Ergebnisschätzungen für 2019 und 2020 an./ck/la Datum der Analyse: 24.04.2018

ISIN: DE0005470306