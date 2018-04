München - Die Linde plc, die Linde Aktiengesellschaft ("Linde") (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) und Praxair, Inc. ("Praxair") haben heute vereinbart, im Falle eines erfolgreichen Vollzugs des Zusammenschlusses der Unternehmensgruppen von Linde und Praxair unter dem Dach der Linde plc, zum Zwecke der Vereinfachung der zukünftigen Konzernstruktur eine Verschmelzung der Linde AG (als übertragender Rechtsträger) auf die Linde Intermediate Holding AG (als übernehmender Rechtsträger) durchzuführen, so die Linde AG in einer aktuellen Pressemitteilung.

