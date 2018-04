Die Aktie von Leoni befindet sich charttechnisch in einer ganz besonderen Lage. Wird der Abwärtstrend endlich gebrochen oder werden die Bären weiter mit dem Zulieferer Tango tanzen? Bei einem Ausbruch winken Gewinne in Höhe von mindestens rund 10 Euro pro gehaltener Aktie, ausgehend vom aktuellen Kurs bei 52,30 Euro. Auf der anderen Seite droht, sollten entscheidende Widerstände nicht überwunden werden, ein Abverkauf bis in Regionen von 40 Euro. Stopp Loss nachziehen ist absolute Pflicht bei ... (Stefan Klotter)

