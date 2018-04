Die Fluggesellschaft Eurowings hat sich mit der Gewerkschaft Vida auf neue Gehaltsstufen für Flugbegleiter geeinigt.

Bei der Lufthansa-Tochter Eurowings schwinden die tariffreien Betriebsteile. Für die in Österreich beheimatete Teilgesellschaft Eurowings Europe mit mehr als 400 fliegenden Mitarbeitern hat das Unternehmen mit der Gewerkschaft Vida Eckpunkte ausgehandelt, wie beide Seiten am Mittwoch in Wien mitteilten.

Unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...