Frankfurt - Union Investment hat das Chinon Center, eine 14.800 m2 große Einzelhandelsimmobilie in Hofheim am Taunus, an die Patrizia Immobilien AG verkauft, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...