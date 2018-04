Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Aareal Bank auf "Hold" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Vor der Hauptversammlung im Mai dürfte bei dem Gewerbeimmobilienfinanzierer die Dividendenrendite saisonal stärker in das Blickfeld rücken - auch wenn die zuvor erwarteten Resultate für das erste Quartal die Anleger an die glanzlosen Gewinnaussichten erinnern dürften, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/la Datum der Analyse: 25.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0122 2018-04-25/15:34

ISIN: DE0005408116