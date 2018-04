Wer jetzt in die Deutsche Telekom investiert, wird damit nach Meinung von Chartanalysten möglicherweise richtigliegen. Die Kurse des Unternehmens kletterten zuletzt recht deutlich. Nun ist die Aktie sogar zurück im charttechnischen Aufwärtstrend. Dabei sind Kursgewinne von mehr als 10 % möglich, so die Meinung der Experten. Im Einzelnen: Die Aktie gab zwar am Dienstag und auch am Mittwoch etwas nach, hielt sich dabei aber oberhalb von 14 Euro. Dies ist die Untergrenze, die einen gewissen Halt ... (Frank Holbaum)

