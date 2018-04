SAP (716 460; 90,18 €) mit überraschend starkem ersten Quartal. Nur auf den ersten Blick waren die Zahlen unspektakulär: Der Umsatz stagnierte annähernd bei 5,26 Mrd. €. Organisch, also auch inklusive der Wechselkurseinflüsse, brachte SAP dagegen ein beeindruckendes Plus von 9 % auf die Beine. Das war etwas mehr als die Analysten im Durchschnitt erwartet hatten.



Noch besser sah es beim Gewinn und der Profitabilität aus. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis lag mit rund 14 % über dem Vorjahreswert. Unterm Strich ist der Gewinn um 33,6 % gestiegen.



Vor allem die hohen Investitionen in die Cloud wirken sich langsam aus. Die Umsätze in diesem Bereichj kletterten im ersten Quartal in diesem Bereich um 31 % und überschritten mit 1,07 Mrd. € erstmals die Milliarden-Schallmauer.



Aber auch in den angestammten Geschäftsfeldern konnte SAP zulegen. Im Geschäft mit Software zur Unternehmenssteuerung sowie Kundemanagementsoftware hat man weltweit Marktanteile hinzu gewonnen und ist zuletzt sogar deutlicher gewachsen als die Erzrivalen Salesforce und Oracle. Auch hier dürfte der Rückenwind zukünftig sogar noch stärker werden, hatte sich doch SAP erst kürzlich mit der 2,4 Mrd. $ schweren Übernahme von Callidus gerade in diesem Bereich verstärkt.



Fazit: Die Aktie hat Nachholbedarf und ist ein Kauf. In den vergangenen Monaten waren die Anleger skeptisch geworden, ob sich das stramme Wachstum im Cloudgeschäft auch endlich in klingende Münze umwandeln lässt. Diese Zweifel dürften nun ausgeräumt sein. Da die Aktie in den letzten Monaten schwächer als der breite Markt gelaufen ist, dürfte für SAP nun eine Phase der relativen Stärke folgen. Erstes Kursziel: 120 €.



