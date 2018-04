Es gibt mehrere Gründe, warum die Investoren Gold in ihr Portfolio aufnehmen. Gold kann nicht nur im Laufe der Zeit an Wert gewinnen, sondern auch eine Absicherung gegen Inflation bieten und Diversifizierung darstellen. Allerdings passt Gold nicht in die Investitionsphilosophie von Warren Buffett. Das zentrale Investitionsprinzip, das es Buffett ermöglicht hat, Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) so groß zu machen, schließt Gold und die meisten anderen Vermögenswerte aus, die als Wertgegenstände gelten. Hier ist ein kurzer Überblick über Warren Buffetts Investitionsstil, sowie seine Meinung zu Gold im Besonderen, was dazu beitragen sollte, ein klares Bild davon zu zeichnen, warum du nicht erwarten ...

