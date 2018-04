Volkswagen hat zuletzt einen massiven Aufstieg hingelegt. Nun ging es wieder etwas ruhiger zu. Dennoch ist die Aktie auch nach dem Handelstag vom Mittwoch noch in einer starken Verfassung. Der Wert ist vor allem bei Chartanalysten sehr beliebt. Denn: Die Aktie ist im Aufwärtstrend. Dabei könnten die Notierungen auch mittelfristig wieder in Richtung 200 Euro klettern, so die Vermutung. Lediglich in Höhe von 188 Euro wäre noch eine Hürde zu überwinden. Insgesamt aber seien Stimmung und Chancen ... (Frank Holbaum)

