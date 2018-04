FRANKFURT (Dow Jones)--Der Vermögensverwalter Blackrock will bei der LEG Immobilien AG Einfluss nehmen. Der Investor, der aktuell mit 10,5 Prozent an dem MDAX-Unternehmen beteiligt mit, teilte am Mittwoch mit, auf die Ernennung oder Abberufung von Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane von LEG Einfluss nehmen zu wollen. Eine wesentliche Veränderung des Kapitalstruktur oder der Dividendenpolitik sei nicht beabsichtigt.

Blackrock kündigte an, in den kommenden zwölft Monaten weitere LEG-Aktien zu erwerben. Im Fokus stehe aber die Erzielung einer maximalen Rendite für die Anleger, weshalb auch Aktien wieder verkauft werden könnten. Die Investitionen diene sowohl der Umsetzung der strategischen Ziele als auch der Erzielung eines Handelsgewinns.

Der Anteil von Blackrock an LEG schwankt schon länger um die 10 Prozent. Laut einer Stimmrechtsmitteilung vom Mittwoch hielt Blackrock am 18. April 10,5 Prozent an dem Unternehmen, nach zuletzt 9,95 Prozent.

April 25, 2018

