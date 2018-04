Zürich (awp) - Die SIX hat am 19 April eine neue Infrastruktur für digitale Rechnungen lanciert. Diese ersetzt die bestehende Plattform für E-Rechnungen. Bis Ende 2019 dürften alle Banken in der Schweiz an die neue Plattform angeschlossen sein, wie die SIX am Mittwoch mitteilt. Mit der Einführung der neuen Infrastruktur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...