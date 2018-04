In den vergangenen Wochen stieg der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent wieder deutlich an und auch die Royal Dutch Shell A-Aktie konnte von dieser Entwicklung profitieren. Damit hat sich die Aktie dem bisherigen Jahreshoch wieder angenähert.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Wie stark ist der Widerstand?

Der horizontale Widerstand in dem Bereich könnte der Aufwärtsbewegung nun aber Steine in den Weg legen. Im Bereich um 2.580 Pence könnten also Gewinnmitnahmen auf den ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...