Die DZ Bank hat den fairen Wert für Osram von 79 auf 61 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Die Gewinnwarnung des Lichtspezialisten sei heftig ausgefallen, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die hohen Kursverluste der Aktie seien aber übertrieben. Fundamental bleibe Osram in den wachsenden Märkten für Lichttechnik im Automobilbau, für Spezialbeleuchtung und optische Halbleitern führend./bek/gl Datum der Analyse: 25.04.2018

ISIN: DE000LED4000