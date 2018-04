Rocket Internet ist eine interessante Start-up-Holding, die inzwischen auch größeren Kreisen an den Börsen bekannt sein dürfte. Das Unternehmen versteht sich in erster Linie als Beteiligungsgesellschaft, die unterschiedliche Start-ups im Segment Internet anteilig erwirbt, bei der Gründung unterstützt und selbst wiederum Dienstleistungen an diese Unternehmen zur Verfügung stellt. Als Beteiligungsmuster gelten dabei die Start-ups, die sich an internationalen Vorbildern orientieren. Erfolgreiche ... (Moritz von Betzenstein)

