ZÜRICH (Dow Jones)--Negative Vorgaben der Wall Street vom Vorabend haben am Mittwoch weltweit die Aktienmärkte unter Druck gesetzt. Auch die schweizerische Börse blieb nicht verschont. Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 8.741 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 63,54 (zuvor: 52,34) Millionen Aktien.

In den USA waren die Kurse am Dienstag eingebrochen, nachdem die Rendite zehnjähriger US-Anleihen über die psychologisch wichtige Marke von 3,0 Prozent gestiegen war. Auch am Mittwoch startete die Wall Street mit Verlusten. Im Handel war von einem viel zu schnellen Zinsanstieg die Rede.

Verkauft wurden europaweit Aktien von Industrieunternehmen. Sie litten unter der Aussage des US-Baumaschinenherstellers Caterpillar, dass das gute erste Quartal schon den Scheitelpunkt der diesjährigen Ertragsentwicklung markiert haben könnte. Das wurde als verkappte Gewinnwarnung und negatives Signal für die ganze Branche interpretiert. Auch könnten die höheren Zinsen die Finanzierungskosten der Unternehmen nach oben treiben. In der Schweiz verloren ABB 2,9 Prozent.

Gegen den Trend kräftig im Plus lag die Credit-Suisse-Aktie. Sie gewann 3,5 Prozent, nachdem die Bank überzeugende Geschäftszahlen zum ersten Quartal vorgelegt hatte. "Gerade im Vergleich zur UBS sieht das wesentlich besser aus", meinte ein Händler. Die UBS-Aktie fiel um 1,5 Prozent. Für das Minus der Adecco-Aktie von 3,6 Prozent bzw. 2,42 Franken war der Dividendenabschlag von 2,50 Franken verantwortlich.

Aktien der Schweizerischen Nationalbank (SNB) fielen um 2,5 Prozent. Die SNB ist eine der wenigen börsennotierten Zentralbanken, und die Umsätze in der Aktie sind in der Regel dünn. Daher lassen sich oft keine Gründe für die Kursausschläge erkennen. Analysten sind sich aber einig, dass die Aktie wegen der niedrigen Dividende eine Art Anleihe-Ersatz darstellt. Das macht sie in Niedrigzinsphasen attraktiv. Durch den jüngsten Anstieg der Zinsen sind aber auch am Anleihemarkt wieder attraktive Renditen zu erzielen, so dass die SNB-Aktie für viele Anleger nicht mehr interessant ist. Am Donnerstag wird die SNB das Ergebnis des ersten Quartals vorlegen.

April 25, 2018 11:48 ET (15:48 GMT)

