Mit der innovativen Reality Doku Serie "Die Crew" stellt AIDA Cruises ab 26. April 2018 das Leben an Bord seiner Kreuzfahrtschiffe vor. Unter dem Motto: "Vier Wochen, sechs Jobs, ein Ziel" geben sechs Mitarbeiter von AIDA Cruises aus den Bereichen Shop, Spa, Restaurant, Küche, Sport & Activities sowie Technik einen Einblick in den abwechslungsreichen Alltag auf hoher See und die persönlichen Bucket Lists mit beruflichen wie privaten Träumen.



Die Instagram und YouTube Serie, die im Februar 2018 an Bord von AIDAstella im Orient gedreht wurde, zeigt nicht nur attraktive Karrierechancen für Neuaufsteiger und alte Hasen. Mit der Neupositionierung auf dem Bewerbermarkt holt Deutschlands führendes Kreuzfahrtunternehmen potenzielle Jobkandidaten auch direkt bei ihren Bedürfnissen ab. Tägliche Stories und Posts, in denen die Protagonisten ihre Geschichten komprimiert und doch emotional zum Besten geben, entsprechen dem Wunsch der jungen Zielgruppe, sich in internationalen Teams zu entfalten und beim Bereisen der Welt die persönliche Geschichte ihres Lebens zu finden.



"Unsere Mitarbeiter sind Botschafter unseres AIDA Lebensgefühls und begeistern unsere Gäste mit Kompetenz, herausragendem Service und herzlicher Gastlichkeit", sagt Haike Witzke, Vice President Human Resources AIDA Cruises, anlässlich des Auftakts der Kampagne. "Wir sind überzeugt, dass nur ein zufriedener Mitarbeiter unseren Gästen mit dem sprichwörtlichen AIDA Lächeln begegnen kann. Wir fördern das Engagement und die Zufriedenheit unseres Personals durch umfangreiche Aus- und Weiterbildungsangebote, individuelle Entwicklungsmöglichkeiten, vielfältige Mitarbeiterleistungen und ein attraktives Arbeitsumfeld mit exzellenten Zukunftsperspektiven."



Bei AIDA Cruises finden Fach- und Führungskräfte anspruchsvolle Tätigkeiten und ausgezeichnete berufliche Perspektiven. In den kommenden Jahren wird das Unternehmen drei weitere Schiffsneubauten in Dienst stellen und damit im Jahr 2021 über eine Flotte von 14 Schiffen verfügen. Die AIDA Arbeitswelt ist vielfältig und international. Derzeit beschäftigt AIDA Cruises rund 10.000 Mitarbeiter aus über 40 Nationen, 9.000 davon an Bord der zwölf Schiffe und 1.000 an den Standorten an Land in Rostock und Hamburg.



Auf www.aida.de/careers finden Interessierte aktuelle Jobangebote. Spannende Stories und Vlogs, Highlights der neuen Reality Reihe sowie sowie Auskünfte über Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten auf den Schiffen der Kussmundflotte sendet AIDA Careers auf YouTube und Instagram.



