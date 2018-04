Dialog Semiconductor gehört zu den spektakulärsten Aktien am deutschen Nebenwertemarkt. Das Unternehmen hängt als Zulieferer vor allem an seinem Hauptabnehmer, der US-Kultfirma Apple. Da Apple aber im Jahr 2017 verkündet hatte, die entsprechenden Bauteile möglicherweise künftig selbst herstellen zu wollen, gab es eine spektakuläre Entwicklung mit einem starken Absturz. Analysten fragen sich bereits, ob die Aktie nun deutlich weiter fallen wird oder ob im Gegenteil das Erholungspotenzial so prächtig ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...