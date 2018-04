MCI teilt Umzug zu seiner neuen Unternehmenszentrale in 10661 Newkirk St. Dallas, Texas, 75220, mit



Dallas (ots/PRNewswire) - Zu den Marken von Motor Controls Incorporated gehören: MCI, MCI FLOWTRONEX, MCI WATER EQUIPMENT TECHNOLOGIES (WET) UND STEELINE ENCLOSURE SOLUTIONS.



Craig Carter, Präsiden von Motor Controls Inc, hat den Abschluss des Standortwechsels der Unternehmenszentrale mitgeteilt. "Unser Umzug ermöglicht eine vollständige Eingliederung unserer Geschäftsbereiche Wasseraufbereitung (WET) und Wasserverteilung (MCI FLOWTRONEX). Dadurch kann MCI Komplettlösungen bereitstellen - von fortschrittlichster Filtration und Aufreinigung wie beispielsweise mit der Umkehrosmose bis hin zu kommunaler und gewerblicher Wasserverteilung. Unsere zukunftsweisende Steuer- und Überwachungsanwendung für die gesamte Lösung ermöglicht Fernwartung von der technischen Abteilung von MCI aus, aber auch Zugriff und Steuerung durch den Endnutzer.



Motor Controls Inc, ist ein fortschrittlicher Auftragshersteller, der vielfältige globale Märkte mit elektrischen Steuerungen, strukturell eingebetteten Produkten, kundenspezifischen elektrischen Schaltschränken und modernen Lösungen für Wasseraufbereitung und -transport versorgt.



