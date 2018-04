Langfristig befindet sich die Amazon-Aktie noch immer in einem intakten Aufwärtstrend. Daran vermochten auch die fallenden Kurse im Februar und März nicht viel zu ändern. Gebrochen wurde allerdings der steile Aufwärtstrend, der sich seit Ende Oktober 2017 herausgebildet hatte.

Ausgehend von ihrem am 13. März bei 1.617,54 US-Dollar erreichten Allzeithoch ging die Amazon-Aktie in der zweiten Märzhälfte in eine stärkere Korrektur über. Sie hat zwar das im Februar gebildete Tief bei 1.265,93 ... (Dr. Bernd Heim)

