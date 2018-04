FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien der Deutschen Börse reagierten nach Angaben eines Händlers kaum auf die Zahlen, den Ausblick und die Strategiepläne, die der Börsenbetreiber am frühen Abend veröffentlicht hatte. Bei Lang & Schwarz wurden die Titel am Abend wenig verändert gestellt.

Hypoport zeigten sich ebenfalls kaum verändert. Der Finanzdienstleister hatte seine Prognose erhöht und eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung einer Akquisition angekündigt.

Unter den Nebenwerten fielen Biofrontera zeitweise um über 5 Prozent, später reduzierten sie ihr Minus auf 2,5 Prozent. Die Deutsche Balaton muss nach einer Entscheidung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihr Angebotsverfahren für eine Beteiligung an Biofrontera beenden. Die Offerte zum Kauf von bis zu 6.250.000 sah neben einer Geldleistung die Übertragung eines Optionsscheins vor. Die BaFin bemängelt jedoch, dass in den Angebotsunterlagen die Pflichtangaben zu dem Optionsschein fehlten.

Etwas später kündigte die Deltus 30 AG, die nach eigenen Angaben künftig unter dem Namen Deutsche Balaton Biotech firmieren wird, an, ein freiwilliges Erwerbsangebot für bis zu 6.250.000 Biofrontera-Aktien (entsprechend etwa 14 Prozent an dem Unternehmen) abzugeben. Deltus 30 will nach eigenen Angaben gemeinsam mit den Aktionären Delphi Unternehmensberatungs AG und Deutsche Balaton eine Sperrminorität erreichen, um unter anderem die "Vorgänge um die letzte Kapitalerhöhung und das Ergebnis des angeblichen Bookbuilding-Verfahrens in den USA von 4,00 Euro je Aktie" zu überprüfen. Möglicherweise habe die Gesellschaft durch fehlerhafte Entscheidungen des Vorstands im Rahmen der letzten Kapitalerhöhung einen Schaden von über 3 Millionen Euro erlitten, hieß es in der Deltus-Mitteilung. Deltus strebt ferner die Sonderprüfung der Forschungskooperation mit Biofrontera-Großaktionär Maruho an.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.453 12.422 +0,25% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2018 16:31 ET (20:31 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.