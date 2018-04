Der französische Elektrotechnikkonzern hat im 1. Quartal mit einem organischen Umsatzwachstum von 6,2 % dieErwartungen übertroffen, und das, obwohl es Gegenwind von der Währungsseite gegeben hat. Für 2018 ist man deshalb nun optimistischer als zuvor: Das organische Umsatzwachstum soll am oberen Ende der Prognosespanne von 3 bis 5 % liegen. Die bereinigte EBITA-Marge soll mit einem Plus von 0,2 bis 0,5 Prozentpunkten ebenfalls am oberen Ende der avisierten Bandbreite liegen. Schneider Electric profitierte insbesondere im Energienmanagementgeschäft von einer starken Nachfrage, die vor allem aus der Asien-Pazifik-Region kam. Die Aktie ist eine gute Halteposition. Unter 65 € auch wieder ein Kauf.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Aktionärsbrief Nr. 17 vom 26.4.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info