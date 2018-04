Krones AG: Krones startet mit gutem ersten Quartal ins Jahr 2018 DGAP-News: Krones AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Krones AG: Krones startet mit gutem ersten Quartal ins Jahr 2018 26.04.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Corporate News-Meldung 26.04.2018 Krones startet mit gutem ersten Quartal ins Jahr 2018 - Umsatz liegt mit 891,7 Mio. Euro um 0,9 % unter dem abrechnungsbedingt sehr hohen Vorjahreswert. - Der Auftragseingang steigt um 13,4 % auf 992,4 Mio. Euro. Akquisitionen beeinflussten Umsatz und Auftragseingang im ersten Quartal 2018 nur unwesentlich. - Ergebnis vor Steuern sinkt auch wegen Einmaleffekten bei Personalaufwendungen um 14,8 % auf 56,2 Mio. Euro. Die EBT-Marge ging von 7,3 % auf 6,3 % zurück. - Vorstand bestätigt die Ziele für 2018. Krones erwartet einen Umsatzanstieg von 6 % und eine ausgewiesene EBT-Marge von 7,0 %. Die Geschäfte von Krones, führender Hersteller in der Verpackungs- und Abfülltechnik, entwickelten sich im ersten Quartal 2018 positiv. Das Unternehmen profitierte bei insgesamt günstigen gesamtwirtschaftlichen Bedingungen von seiner breiten internationalen Aufstellung und dem kompletten Produkt- und Serviceangebot. Der Umsatz ging von Januar bis März 2018 im Vergleich zum Vorjahr zwar leicht um 0,9 % von 899,4 Mio. Euro auf 891,7 Mio. Euro zurück. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass der Vorjahreswert abrechnungsbedingt positiv beeinflusst wurde. So konnten einige Projekte in Höhe von rund 60 Mio. Euro anstatt wie geplant im zweiten bereits im ersten Quartal 2017 abgerechnet werden. Darüber hinaus ist zu beachten, dass der Umsatz im vierten Quartal 2017 relativ hoch war. Insgesamt ist Krones voll im Plan, das geplante Umsatzwachstum von 6 % für das Gesamtjahr 2018 zu erreichen. Das unterstreicht auch der Auftragseingang, der im ersten Quartal 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 13,4 % auf 992,4 Mio. Euro anzog. Ende März 2018 verfügte Krones insgesamt über Aufträge im Wert von 1.340,8 Mio. Euro. Damit erhöhte sich der Auftragsbestand gegenüber dem Vorjahr um 19,6 %. Akquisitionen beeinflussten den Umsatz und Auftragseingang im ersten Quartal 2018 nur unwesentlich. Ertragskraft vorübergehend rückläufig Trotz erfolgreicher Maßnahmen zur Effizienzsteigerung des Unternehmens lag das Ergebnis von Krones im ersten Quartal 2018 unter dem Vorjahreswert. Mitverantwortlich dafür waren auch überproportional gestiegene Personalaufwendungen. Diese legten auch deshalb zu, weil das Unternehmen aufgrund des Tarifabschlusses im Berichtszeitraum höhere Rückstellungen für das komplette Jahr 2018 bilden musste. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) ging um 14,8 % auf 56,2 Mio. Euro zurück. Von 7,3 % auf 6,3 % verringerte sich die EBT-Marge im ersten Quartal 2018. Im Vorjahr wurde die Marge vom relativ hohen Umsatz des ersten Quartals 2017 positiv beeinflusst. Das Konzernergebnis unterschritt mit 38,7 Mio. Euro im Berichtszeitraum den Vorjahreswert um 11,4 %. Das Ergebnis je Aktie lag im ersten Quartal 2018 bei 1,23 Euro (Vorjahr: 1,40 Euro). Den Free Cashflow verbesserte Krones in den ersten drei Monaten 2018 deutlich von minus 112,8 Mio. Euro im Vorjahr auf minus 14,1 Mio. Euro. Das durchschnittliche Working Capital der vergangenen vier Quartale in Relation zum Umsatz erhöhte sich auf 28,2 % (Vorjahr: 26,8 %). Hauptsächlich wegen des niedrigeren Ergebnisses ging der Return on Capital Employed (ROCE), also das Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Verhältnis zum durchschnittlich gebundenen Nettokapital, von 17,8 % im Vorjahr auf 15,3 % zurück. Krones kündigt Preiserhöhungen an und bestätigt Prognose für das Jahr 2018 In den vergangenen Jahren verharrten die Absatzpreise auf den Märkten von Krones auf stabilem Niveau. Zum 1. Mai erhöht Krones die Preise um durchschnittlich 4,5 % für alle Maschinen der Abfüll- und Verpackungstechnik sowie der Prozesstechnik und passt seine Zahlungsbedingungen an. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in die Entwicklung des Produktportfolios, um mit seinen Maschinen, Anlagen und Serviceleistungen einen echten Mehrwert für seine Kunden zu generieren. Damit Krones trotz steigender Material- und Personalkosten weiterhin innovative Produkte und Dienstleistungen in höchster Qualität anbieten kann, sind Preiserhöhungen erforderlich. Zusätzlich werden die bestehenden Initiativen zu Kostensenkungen im Rahmen der Value Strategie, wie beispielsweise der Ausbau des Global Footprint, weiter intensiviert. Der Anspruch von Krones ist weiterhin seine Marktposition für die Abfüll- und Verpackungsindustrie in der Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung zu halten. Da die Preisanpassungen die aktuellen Kostensteigerungen kompensieren sollen, lässt Krones seine Umsatz- und Ergebnisprognose für 2018 und auch mittelfristig unverändert. Auf Grundlage der derzeitigen gesamtwirtschaftlichen Aussichten und der erwarteten Entwicklung der für Krones relevanten Märkte strebt das Unternehmen für 2018 im Konzern ein Umsatzwachstum von 6 % an. Trotz Investitionen in die Digitalisierung und Anlaufkosten für den Global Footprint - besonders für den neuen Standort in Ungarn - soll die Ertragskraft des Unternehmens stabil bleiben. Das Unternehmen prognostiziert, dass 2018 die ausgewiesene EBT-Marge bei 7, % liegen wird. Die dritte Zielgröße, das Working Capital im Verhältnis zum Umsatz, will Krones auf 26 % verbessern. Die vollständige Quartalsmitteilung hat Krones im Internet unter: https://www.krones.com/de/unternehmen/investor-relations.php veröffentlicht Kennzahlen Q1 2018 01.01.-- 01.01.-- Verän- 31.03.2- 31.03.2- derung 018 017 Umsatz Mio- 891,7 899,4 - 0,9 . % EUR Auftragseingang Mio- 992,4 875,5 + 13,4 . % EUR Auftragsbestand zum 31.03. Mio- 1.340,8 1.120,8 + 19,6 . % EUR EBITDA Mio- 78,9 87,2 - 9,5 . % EUR EBIT Mio- 55,5 64,0 - 13,3 . % EUR EBT Mio- 56,2 66,0 - 14,8 . % EUR EBT-Marge % 6,3 7,3 - 1,0 PP* Konzernergebnis Mio- 38,7 43,7 - 11,4 . % EUR Ergebnis je Aktie EUR 1,23 1,40 - 12,1 % Investitionen in Sachanlagen und Mio- 27,4 19,6 + 7,8 immaterielle Vermögenswerte . Mio. EUR EUR Free Cashflow Mio- - 14,1 - 112,8 + 98,7 . Mio. EUR EUR Nettoliquidität zum 31.03.** Mio- 143,8 256,1 - . 112,3 EUR Mio. EUR Working Capital/Umsatz*** % 28,2 26,8 + 1,4 PP* ROCE % 15,3 17,8 - 2,5 PP* Beschäftigte am 31.03. Weltweit 15.461 14.660 + 801 Inland 10.394 10.124 + 270 Ausland 5.067 4.536 + 531 *PP = Prozentpunkte **liquide Mittel abzüglich Bankschulden ***Durchschnitt der vergangenen 4 Quartale Kontakt: Olaf Scholz Leiter Investor Relations Tel.: +49 (0) 9401 - 701169 E-Mail: olaf.scholz@krones.com 26.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Krones AG Böhmerwaldstraße 5 93073 Neutraubling Deutschland Telefon: +49 (0)9401 701169 Fax: +49 (0)9401 709 1 1169 E-Mail: investor-relations@krones.com Internet: www.krones.com ISIN: DE0006335003 WKN: 633500 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 679359 26.04.2018

ISIN DE0006335003

AXC0084 2018-04-26/07:59