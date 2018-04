Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Klöckner & Co nach Zahlen für das erste Quartal von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 15 auf 13 Euro gesenkt. Analyst Michael Shillaker ist nun vorsichtiger für das zweite Halbjahr des Stahlhändlers. Angesichts des bisherigen Ausmaßes bei den Stahlpreiserhöhungen in diesem Jahr dürfte weiterer Rückenwind von dieser Seite eher begrenzt sein, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht vorerst kaum unternehmensspezifische Kurstreiber./tih/ag Datum der Analyse: 26.04.2018

ISIN: DE000KC01000