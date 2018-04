Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank hat im ersten Quartal bei einem erneuten Ertragsrückgang deutlich weniger verdient. Der Nettogewinn sackte um 80 Prozent auf 120 Millionen Euro ab. Am Markt war deutlich mehr erwartet worden.

Die Erträge sanken um 5 Prozent auf 6,98 Milliarden Euro. Die Bank begründete dies mit der Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar und geringeren Erträgen der Unternehmens- und Investmentbank. Hier brachen die Einnahmen um 13 Prozent ein.

Auf das Ergebnis drückten zudem die weiterhin hohen Kosten. Immerhin blieben die bereinigten Kosten im ersten Quartal mit 6,3 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Die Bank bekräftigte das Ziel, dass die Kosten im laufenden Jahr die Schwelle von 23 Milliarden Euro nicht überschreiten.

Die Deutsche Bank leidet seit geraumer Zeit unter sinkenden Erträgen und hohen Kosten. Nach dem dritten Jahresverlust in Folge wurde Christian Sewing als Nachfolger des geschassten John Cryan zum Vorstandschef ernannt. In seiner ersten Nachricht an die Mitarbeiter kündigte er "harte Entscheidungen" an, um die Bank wieder auf Profit zu trimmen.

