Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta010/26.04.2018/08:00) - * Positives Bewertungsergebnis der Büroimmobilien und Verkauf von acht Hotelbeteiligungen resultieren in Periodengewinn von EUR 40,5 Mio. * Dividende für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von EUR 0,06 wird bei der nächsten Hauptversammlung vorgeschlagen * NNNAV pro Aktie steigt um 26 % auf EUR 2,40 * Entwicklungsprojekte in Lódz und Krakau schreiten voran, Fertigstellung in St. Petersburg * Transaktionen in Polen, Russland und Ungarn



Mit einem Periodengewinn von EUR 40,5 Mio. erwirtschaftete die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG im Geschäftsjahr 2017 das beste Ergebnis seit dem Börsengang 2007. Wesentlicher Grund dafür sind positive Büroimmobilienbewertungen sowie Verkaufsgewinne resultierend aus der Veräußerung von acht Hotelbeteiligungen im Mai 2017. Aufgrund einer Änderung im Bewertungsergebnis fällt das geprüfte Jahresergebnis etwas geringer aus als das Anfang April veröffentlichte, vorläufige Ergebnis.



2017 war für Warimpex ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr. Durch den Teilportfolioverkauf konnte in einem Schwung nachgeholt werden, was in den konjunkturell schwachen Vorjahren nicht mit einer ausreichend guten Rendite möglich war. Diese Transaktion hat nicht nur die Kennzahlen deutlich verbessert und das Unternehmen auf eine starke Basis gestellt. Der Verkauf hat auch gezeigt, dass sich die auf Langfristigkeit und Flexibilität ausgerichtete Unternehmensstrategie bewährt: nämlich Hotels und Büros zu entwickeln und so lange im Bestand zu halten, bis durch einen Verkauf die höchste Wertschöpfung realisiert werden kann.



Das gute Jahresergebnis ermöglicht dem Unternehmen drei zentrale Punkte: Neue Developments, die teilweise bereits in Bau oder Planung sind, strategische Akquisitionen und eine entsprechende Dividende in Höhe von EUR 0,06, die in der kommenden Hauptversammlung vorgeschlagen wird.



Das Jahresergebnis 2017 im Detail Durch den Verkauf der acht Hotelbeteiligungen konnte die finanzielle Basis des Unternehmens deutlich gestärkt werden. Insgesamt wurden die Konzernverbindlichkeiten um rund EUR 133 Mio. reduziert, so dass der Zinsaufwand im Konzern wesentlich gesenkt werden konnte. Auch die Eigenkapitalquote hat sich von 12 % im Jahr 2016 auf 32 % im Jahr 2017 erheblich verbessert.



Auf der operativen Seite gingen durch den Wegfall der verkauften acht Hotelbeteiligungen die Umsatzerlöse im Hotelbereich von EUR 51,9 Mio. auf EUR 27,5 Mio. zurück. Kompensiert wird dieser Rückgang durch den Anstieg der Umsatzerlöse aus der Vermietung von Büroimmobilien von EUR 8,6 Mio. auf EUR 13,2 Mio. Dies ist vor allem auf die Fertigstellung des voll vermieteten Multifunktionsgebäudes Bykovskaya in der AIRPORTCITY St. Petersburg zurückzuführen. Der Konzernumsatz verringerte sich von EUR 62,2 Mio. auf EUR 42,4 Mio.



Mit deutlichen Erhöhungen bei EBITDA (+ 57 %) und EBIT (+ 113 %) - ausgelöst durch höhere Verkaufsgewinne sowie ein positives Bewertungsergebnis der Büroimmobilien (+ 23 % beim NNNAV) - ergibt sich unter dem Strich ein Jahresergebnis von EUR 40,5 Mio. (2016: EUR 22,9 Mio.).



Entwicklungsprojekte in Lódz, Krakau und St. Petersburg Auf der Developmentseite schreitet der Bau des Ogrodowa Office in der polnischen Stadt Lódz ebenso wie der des Mogilska Office in Krakau gut voran. Für beide Bürogebäude wurden bereits Mietverträge für einen Teil der Fläche unterzeichnet. Ebenfalls in Krakau ist auf einem neben dem Hotel Chopin gelegenen Entwicklungsgrundstück der Bau eines Bürogebäudes mit rund 21.000 m ^ 2 geplant. In Bia?,ystok ist Warimpex in Besitz eines Baugrundes, welcher im Berichtszeitraum durch den Zukauf angrenzender Grundstücke erweitert wurde. Hier sollen in mehreren Phasen vier Büroimmobilien entstehen.



In der AIRPORTCITY St. Petersburg wurde im Frühjahr 2017 das voll vermietete Multifunktionsgebäude Bykovskaya fertiggestellt und an den Mieter übergeben. Darüber hinaus verfügt Warimpex vor Ort über Grundstücksreserven für rund 150.000 m ^ 2 Bürofläche.



Die Wirtschaft Osteuropas ist aktuell die am schnellsten wachsende in ganz Europa. Höhere Mindestlöhne und niedrigere Sozialversicherungsbeiträge stärken den privaten Konsum als Grundlage für die Erholung der Region. Dieser neue Aufschwung stimmt Warimpex für die Developments positiv und bestärkt das Unternehmen in seiner Strategie, auch nach über 30 Jahren weiter an den Kernmärkten festzuhalten.



Transaktionen in Polen, Russland und Ungarn Auf der Transaktionsseite hat Warimpex neben dem Verkauf der acht Hotelbeteiligungen auch einige kleinere, aber nicht weniger wichtige Deals geschlossen: Neben den Grundstücken in Bia?,ystok hat Warimpex in Krakau ein voll vermietetes Bürogebäude mit rund 5.800 m ^ 2 erworben. Ziel ist es, mit den Mieteinnahmen unmittelbar Cashflows zu generieren - ein späteres Redevelopment ist angedacht.



Darüber hinaus hat Warimpex die übrigen Anteile an dem Multifunktionsgebäude Bykovskaya in St. Petersburg gekauft, so dass dieses nun zu 100 % im Konzerneigentum steht.



Anfang März 2018 - also bereits nach dem Bilanzstichtag - konnte Warimpex einen Vertrag über die Veräußerung des Entwicklungsgrundstücks in Budapest, auf dem ein Hotel mit angrenzenden Wohnungen geplant war, unterzeichnen. Das Closing ist für Mai 2018 vorgesehen. Vor kurzem hat Warimpex außerdem das voll vermietete Budapester Bürogebäude B52 mit rund 5.200 m ^ 2 erworben.



Ausblick Auf der Basis all dieser guten Entwicklungen ist Warimpex für das laufende Geschäftsjahr gut gerüstet. Mittelfristig wird eine deutliche Senkung des Zinsaufwands aufgrund der vorzeitigen Tilgung von Anleihen und dem Wegfall von Projektkrediten erwartet. Dank selektiver Zukäufe und Baufortschritte geht man davon aus, bis Ende 2019 wieder dasselbe Portfoliovolumen zu erreichen wie vor dem Verkauf der Hotelbeteiligungen. Warimpex wird auch in Zukunft auf die Diversifikation der Märkte sowie des Portfolios setzen.



Die Finanzkennzahlen 2017 auf einen Blick:



in TEUR 2017 Veränderung 2016 Umsatzerlöse Hotels 27.509 -47% 51.864 Umsatzerlöse Investment Properties 13.190 54% 8.580 Umsatzerlöse Development und Services 1.668 -5% 1.757 Umsatzerlöse gesamt 42.367 -32% 62.201 Direkt den Umsatzerlösen zurechenbarer Aufwand -21.955 -39% -35.967 Bruttoergebnis vom Umsatz 20.412 -22% 26.235 Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien 26.575 206% 8.674 EBITDA 33.605 57% 21.450 Abschreibungen und Wertänderungen 21.098 392% 4.285 EBIT 54.704 113% 25.735 Ergebnis aus Joint Ventures 2.590 - -1.156 Jahresergebnis 40.496 77% 22.862 Periodenergebnis (Eigentümer des 40.542 133% 17.423 Mutterunternehmens)



Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 12.002 -7% 12.958



Segmentberichterstattung (mit quotaler Einbeziehung der Joint Ventures): Umsatzerlöse Hotels 58.864 -28% 81.773 Net Operating Profit (NOP) 15.685 -38% 25.134 NOP pro verfügbarem Zimmer 9.317 2% 9.109 Umsatzerlöse Investment Properties 17.354 81% 9.614 EBITDA Investment Properties 13.862 98% 6.987 Umsatzerlöse Development & Services 2.767 19% 2.321 Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien 26.575 194% 9.050 EBITDA Development & Services 18.096 1039% 1.589



31.12.17 Veränderung 31.12.16 Gross Asset Value (GAV) 202,5 -41% 343,3 in Mio. EUR NNNAV je Aktie in EUR 2,4 26% 1,9 (Ende)



Aussender: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG Adresse: Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Daniel Folian Tel.: +43 1 310 55 00 E-Mail: investor.relations@warimpex.com Website: www.warimpex.com



ISIN(s): AT0000827209 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Warschau



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1524722400223



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 26, 2018 02:00 ET (06:00 GMT)