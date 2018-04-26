sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 26.04.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 575 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

62,98 Euro		-0,24
-0,38 %
WKN: 578560 ISIN: DE0005785604 Ticker-Symbol: FRE 
Aktie:
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX-30
DAX International 100
EURO STOXX 50
1-Jahres-Chart
FRESENIUS SE & CO KGAA Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
FRESENIUS SE & CO KGAA 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
63,02
63,04
10:25
63,02
63,04
10:25
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
FRESENIUS SE & CO KGAA
FRESENIUS SE & CO KGAA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
FRESENIUS SE & CO KGAA62,98-0,38 %
LINDE AG Z.UMTAUSCH179,75+0,20 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG31,555+0,17 %