ALPHAVALUE HEBT CECONOMY AUF 'BUY' (ADD)ALPHAVALUE HEBT EON AUF 'ADD' (REDUCE)ALPHAVALUE SENKT LINDE AUF 'REDUCE' (ADD)ALPHAVALUE HEBT RHEINMETALL AUF 'ADD' (REDUCE)BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ALSTRIA OFFICE AUF 14,00 (14,50) EUR - 'BUY'BERENBERG STARTET DEUTZ MIT 'HOLD' - ZIEL 9,20 EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 98,70 (101) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 81,85 (88,10) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR OSRAM AUF 67 (82) EUR - 'BUY'BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR LINDE AUF 175 (173) EUR - 'MARKET-PERFORM'CITIGROUP STARTET SIEMENS HEALTHINEERS MIT 'BUY' - ZIEL 38,50 EURCREDIT SUISSE SENKT KLÖCKNER & CO AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 13 (15) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF...Den vollständigen Artikel lesen ...