Am Donnerstagnachmittag wird Amazon.com (WKN:906866) seine Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018 veröffentlichen. Der Online-Einzelhandelsriese hat sowohl die Schätzungen der Wall Street, sowie die unternehmenseigenen Prognosen die in der Weihnachtszeit bekannt gegeben wurden, pulverisiert und allein im Januar eine Rendite von 24 % für die Amazon-Investoren erzielt. Hier ist, was du in dieser Woche beachten musst. Die Zahlen Das sind die wichtigen Zahlen, die den Markt am Freitagmorgen bewegen werden. Amazon veröffentlicht keine Gewinnprognosen im herkömmlichen Sinn, sondern konzentriert sich auf das operative Ergebnis und den Umsatz: Kennzahl Q1 2018 Ausblick (Mittelpunkte) Q1 2018 Analystenkonsens Q1 2017 Ergebnisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...