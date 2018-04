EANS-Adhoc: Wiener Privatbank SE steigert durch Sondereffekte Jahresergebnis 2017 auf EUR 17,13 Mio Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. Ergebnis vor Steuern auf EUR 24,57 Mio erhöht (2016: EUR 8,47 Mio) / Dividendenvorschlag von EUR 3,20 je Aktie Geschäftsberichte/Jahresergebnis/Jahresfinanzbericht 26.04.2018 Wien - Die Wiener Privatbank verzeichnete im Jahr 2017 im Kerngeschäft eine weitgehend stabile Geschäftsentwicklung. Hauptverantwortlich dafür waren die gestiegene Nachfrage nach Aktien- und Fondsinvestments sowie weitere Mittelzuflüsse im Bereich Vermögensverwaltung. "Sämtliche Asset-Management- Produkte der Wiener Privatbank entwickelten sich 2017 äußerst positiv und wurden mit mehreren Fonds-Awards ausgezeichnet", so Wiener Privatbank-Vorstand Helmut Hardt. "Auch der Boom am österreichischen Immobilienmarkt hielt 2017 unverändert an und konnte von uns erfolgreich beim Verkauf von Vorsorgewohnungen umgesetzt werden." Ergebnisentwicklung 2017 Das Ergebnis des Jahres 2017 ist durch die strategische Abspaltung des Immobiliengeschäftes sowie den Verkauf der Hotelbeteiligungsgesellschaften geprägt, somit ist die Vergleichbarkeit mit den Vorjahreswerten nur eingeschränkt möglich. Die Wiener Privatbank konnte das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2017 deutlich von EUR 8,47 Mio im Jahr 2016 auf EUR 24,57 Mio steigern. Dieses Ergebnis ist auf die erwähnten Vermögensäußerungen (Abspaltung der Beteiligung der ViennaEstate Immobilien AG, Verkauf der Wiener Privatbank Immobilienverwaltung GmbH sowie der Beteiligung am AHI-Hotel-Portfolio) im Berichtsjahr zurückzuführen. Der Verwaltungsaufwand erhöhte sich 2017 gering auf EUR 19,13 Mio (2016: EUR 18,74 Mio). Das Periodenergebnis ohne Fremdanteile stieg deutlich von EUR 7,52 Mio in 2016 auf EUR 17,13 Mio im Jahr 2017. Dementsprechend belief sich das Ergebnis je Aktie (unverwässert) im Berichtsjahr auf EUR 3,55 (2016: EUR 1,50). Die IFRS-Bilanzsumme der Wiener Privatbank lag zum Stichtag 2017 bei EUR 492,35 Mio, nach EUR 505,49 Mio zum Ultimo 2016. Das Eigenkapital (exklusive Minderheiten) stieg auf EUR 58,70 Mio (31. Dezember 2016: EUR 39,38 Mio). Die Kernkapitalquote betrug zum Ultimo 2017 im Vergleich zum Vorjahr rund 17,7% (31.12.2016: 17,26%) und befindet sich weiterhin auf einem für die Bankenbranche überdurchschnittlich hohen Niveau. Die Gesamtkapitalquote blieb mit 17,7% ebenso auf hohem Niveau. Ausblick 2018 Die Wiener Privatbank erwartet für das weitere Geschäftsjahr eine spannende wirtschaftliche Dynamik. An den europäischen Aktienmärkten gehen die Kapitalmarkt-Experten der Wiener Privatbank in einem volatilen Umfeld von interessanten Investitionschancen aus. "Wir legen den Fokus klar auf unsere Kerngeschäftsfelder Private Banking, Asset Management, Capital Markets, Brokerage, Research sowie Immobilienprodukte", betont Vorstand Eduard Berger und erläutert weiter im Hinblick auf den möglichen neuen Mehrheitseigentümer, die Arca Capital Finance Group: "Das Entwicklungspotential, das sich daraus ergeben würde, bedeutet eine große Chance für die Wiener Privatbank. Das Kundenpotential der Arca-Gruppe wollen und werden wir nutzen." Angesichts des Marktumfeldes und der gestärkten Positionierung geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 im Kernbankgeschäft von einer guten Unternehmensentwicklung aus. Die Trennung des Immobiliengeschäfts bewirkt jedoch einen Wegfall von Ergebnisbeiträgen, die aus dem Bankgeschäft noch nicht kompensiert werden können. Positive Effekte auf Grund des möglichen neuen Mehrheitseigentümers werden erst in den Folgejahren erwartet. Finanzkennzahlen gemäß IFRS 1. Jänner bis 1. Jänner bis 31. Dezember 2017 31. Dezember 2016 Zinsüberschuss in EUR 972.947 -790.463 Provisionsüberschuss in 10.424.977 8.825.625 EUR Ergebnis vor Steuern in 24.567.750 8.470.489 EUR Periodenergebnis ohne 17.125.374 7.519.314 Fremdanteile in EUR Ergebnis je Aktie in EUR 3,55 1,50 Durchschnittliche Anzahl 4.822.503 4.276.078 der umlaufenden Aktien 31. Dezember 2017 31. Dezember 2016 Bilanzsumme in EUR 492.354.217 505.489.557 Eigenkapital in EUR (ohne 58.702.025 39.378.035 Fremdanteile) WIENER PRIVATBANK SE Die Wiener Privatbank ist eine auf Sachwerte-Investments spezialisierte Privatbank mit Sitz in Wien. Das Unternehmen bietet privaten und institutionellen Kunden höchste Kapitalmarkt- und Immobilienkompetenz unter einem Dach. Die Angebots- und Dienstleistungspalette für private und institutionelle Kunden umfasst die Kerngeschäftsfelder Private Banking, Asset Management (Matejka & Partner), Capital Markets, Brokerage, Research, Immobilienprodukte sowie Immobiliendienstleistungen und -projekte. In diesen Geschäftsfeldern bietet die Wiener Privatbank ihren Kunden unabhängige Beratung und maßgeschneiderte Lösungen an.